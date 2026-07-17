Resiliencia comunitaria en Guerrero ante huracanes

Con el objetivo de fortalecer a las comunidades ante fenómenos hidrometeorológicos y contribuir al desarrollo de territorios más resilientes, Fomento Social Banamex participó en el “Taller de Protocolos de Emergencia ante Fenómenos Hidrometeorológicos”, realizado en la Biblioteca de la Universidad Loyola del Pacífico, en Acapulco, Guerrero.

La iniciativa reunió al Gobierno del Estado de Guerrero, el Gobierno Municipal de Acapulco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y diversas organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer la coordinación y las capacidades comunitarias para la gestión integral de riesgos.

Guerrero se ubica en una de las zonas con mayor exposición a fenómenos hidrometeorológicos del país. Debido a su ubicación en la costa del Pacífico, el estado recibe en promedio dos huracanes al año, lo que hace indispensable impulsar esquemas de prevención, organización comunitaria y respuesta oportuna ante emergencias.

El taller tuvo como objetivo la construcción de planes de acción comunitaria orientados a la gestión de riesgos y la resiliencia. Como parte de los trabajos, las y los participantes a manera de ejercicio de practica integraron comités de riesgos y brigadas comunitarias encargadas de tareas como la difusión de información preventiva, la búsqueda y rescate de personas, la atención de primeros auxilios, la evaluación de daños y la prevención de incendios forestales, entre otras acciones, estas actividades tienen el objetivo de que se realicen en sus comunidades, empresas o instituciones.

Los aprendizajes derivados de emergencias recientes han demostrado que cuando gobierno, sociedad civil, organismos internacionales y sector privado actúan de manera articulada, con objetivos compartidos y responsabilidades definidas, es posible lograr respuestas más efectivas, sostenibles y centradas en las necesidades reales de las comunidades.