Pedigree celebra 35 años en México

La marca Pedigree celebra 35 años de presencia en México con una campaña de aniversario sin precedentes que rinde homenaje el amor incondicional entre humanos y sus perros.

Como parte de esta celebración, la marca presenta al reconocido cantante Carlos Rivera como embajador, sumando su voz para amplificar este mensaje de agradecimiento.

Durante más de tres décadas, esta marca ha estado presente en la vida de millones de familias mexicanas, impulsando el cuidado responsable, fomentando la adopción y respaldando iniciativas de bienestar animal. Hoy, celebra su legado con una propuesta llena de emoción y grandes sorpresas.

Celebración con causa y grandes premios

Como parte de esta gran celebración, lanza una mega promoción nacional con más de 35 mil premios y la oportunidad de ganar hasta 100 mil pesos.

Pero la celebración va más allá de los premios; reafirmando su compromiso con el bienestar animal, anuncia su plan de realizar jornadas de esterilización en distintas regiones del país, con el objetivo de prevenir que 35 millones de mascotas nazcan en situación de calle.

“Cumplir 35 años en México es motivo de orgullo y agradecimiento. Queremos celebrarlo con quienes han confiado en nosotros para cuidar a sus perros, y qué mejor manera de hacerlo que miles de regalos y una campaña de aniversario que reconoce el vínculo con nuestros mejores amigos de cuatro patas”, comentó Mauricio Ortiz, director de Pedigree México.

Carlos Rivera, voz de la celebración

El reconocido cantante mexicano Carlos Rivera se une como embajador de esta campaña de aniversario, llevando un mensaje de amor, cuidado y conexión con los perros. Con su carisma y su genuino amor por las mascotas, busca inspirar a más personas para reconocer y celebrar ese vínculo único que se comparte con ellos, resaltando el papel que tienen como compañeros leales y parte esencial de la familia.

Desde su llegada a México, esta marca ha sido pionero en promover la nutrición canina con productos de alta calidad, campañas de concientización y programas de adopción como Pedigree Adóptame. Hoy, reafirma su compromiso con el bienestar animal y con las familias mexicanas que hacen de sus perros un miembro más del hogar.