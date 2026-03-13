En el marco de la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre, Grupo Bimbo, empresa de la industria de la panificación, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmaron un convenio de colaboración para implementar acciones de conservación, monitoreo y educación ambiental vinculadas al Oso Negro mexicano (Ursus americanus eremicus).

El convenio establece que la Secretaría y Grupo Bimbo unirán esfuerzos en torno al proyecto “Del conflicto a la coexistencia: salvaguardando corredores de vida silvestre en México para el desarrollo sustentable”, con el objetivo de fortalecer las acciones de conservación del oso negro mexicano en su hábitat natural.

Desde sus orígenes, Grupo Bimbo ha llevado en su identidad la imagen de un “osito”, que conecta de forma natural con el oso negro mexicano, una especie emblemática y vulnerable de México. Hoy, esa conexión simbólica se traduce en una iniciativa estructurada que busca contribuir activamente a su preservación.

Este convenio marca el inicio de una etapa clave dentro del Programa Huellas, iniciativa integral impulsada por el Museo Interactivo Bimbo, que articula esfuerzos científicos, educativos y de colaboración multisectorial a través de la participación del sector público e instituciones para contribuir a la preservación del oso negro y otras especies emblemáticas del país.

Los esfuerzos del Programa se concentrarán principalmente en los estados de Nuevo León, Coahuila y Sonora, donde las poblaciones del oso negro mexicano enfrentan mayores retos derivados de la expansión humana y de los efectos del cambio climático.

La directora de MiBimbo, Karina Fogel, expresó que “la firma de este convenio con la Semarnat representa un paso fundamental dentro de una iniciativa más amplia que articula ciencia, educación y colaboración entre distintos sectores para proteger al oso negro y promover una cultura de coexistencia. Este es un esfuerzo que solo es posible gracias al trabajo conjunto de aliados comprometidos con la conservación. Desde el Museo Interactivo Bimbo queremos que cada visitante entienda que la protección de nuestra biodiversidad también se construye desde la conciencia y la participación”.

Como parte del modelo de sostenibilidad de esta iniciativa, parte de los ingresos generados por la taquilla del museo se destinará al Programa Huellas, convirtiendo cada visita en una contribución activa a la preservación del oso negro en México.