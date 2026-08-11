Obio, referente de comercio justo y sostenible

Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades, Fomento Social Banamex, en alianza con 13 organizaciones de productores, presentó la nueva imagen corporativa de Obio, Orgánico y Biodiverso, iniciativa de economía social que promueve la producción orgánica, la conservación de la biodiversidad y el comercio justo.

Fomento Social Banamex busca mejorar la calidad de vida de las personas en México, impulsando proyectos que generan bienestar, inclusión y oportunidades económicas para comunidades rurales. La evolución de Obio representa un paso más en este propósito al fortalecer las capacidades comerciales de productores de distintas regiones del país y facilitar su acceso a mercados especializados.

La iniciativa nació en 2020 como respuesta a los desafíos económicos derivados de la pandemia, con el objetivo de crear nuevas oportunidades de comercialización para productos elaborados bajo criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Tras su desarrollo en 2021 y lanzamiento al público en 2022, Obio ha consolidado avances significativos que hoy le permiten dar un nuevo paso en su crecimiento.

Entre los principales logros de la iniciativa destacan la constitución legal de la empresa de economía social Obio, Orgánico Biodiverso, S.A. de C.V., el registro de la marca y la generación de alianzas comerciales que han ampliado el alcance de sus productos. Actualmente, cuenta con presencia en la Tienda UNAM, diversos puntos de venta especializados y un sistema de pedidos mediante WhatsApp con entregas sustentables.

Esta nueva identidad corporativa busca posicionar una línea de productos que incluye café, miel y cacao de especialidad, elaborados por comunidades productoras comprometidas con prácticas agrícolas sostenibles y la conservación de los recursos naturales.

Los productos Obio están respaldados por principios que garantizan que son libres de agroquímicos, contribuyen a la conservación de los ecosistemas y promueven el comercio justo, generando beneficios directos para las familias campesinas que habitan y gestionan los territorios donde se producen.

Cada compra contribuye a la generación de empleos dignos para mujeres, hombres y jóvenes rurales, fortaleciendo los medios de vida locales y reduciendo la necesidad de migración. Asimismo, promueve la conservación de los territorios y el aprovechamiento responsable de la biodiversidad, demostrando que el desarrollo económico y la protección ambiental pueden avanzar de manera conjunta.