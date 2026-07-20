Con una visión de largo plazo enfocada en innovación, desarrollo tecnológico y crecimiento en categorías clave de línea blanca, Koblenz anunció una nueva etapa de evolución industrial y expansión estratégica en México. Para impulsar esta nueva fase, la compañía invertirá más de mil 500 millones de pesos durante los próximos tres años con el objetivo de fortalecer sus capacidades manufactureras y ampliar su presencia en el país.

La empresa fortalecerá su presencia industrial con nuevas instalaciones en el Parque Industrial Bernardo Quintana, en Santiago de Querétaro, Qro., uno de los polos industriales y empresariales más importantes de México. Este proyecto permitirá incrementar su capacidad de manufactura, robustecer su oferta de productos y responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado nacional y regional.

Las nuevas instalaciones incorporarán más de cien mil metros cuadrados adicionales, prácticamente duplicando la huella productiva actual de la compañía. La inversión contempla infraestructura, integración tecnológica y soluciones orientadas a la eficiencia operativa, la calidad y la mejora continua.

Además, la marca consolidará su presencia en categorías como refrigeración y lavadoras automáticas mediante la integración de ingeniería, manufactura avanzada y nuevas plataformas tecnológicas que impulsarán su próxima etapa de crecimiento.

“Durante décadas, hemos construido una relación de confianza con millones de consumidores mexicanos. Hoy iniciamos una nueva etapa con una visión moderna, ambiciosa y enfocada en el futuro”, explicó Luis Dorador, CEO de Koblenz.

Esta expansión forma parte de la estrategia de transformación y modernización de la empresa, y representa un paso clave para fortalecer sus capacidades tecnológicas y manufactureras, además de abrir nuevas oportunidades de crecimiento regional e internacional.

“Querétaro fue seleccionado por su relevancia como uno de los ecosistemas industriales más importantes del país, además de su infraestructura, talento técnico y conectividad estratégica. Creemos profundamente en el potencial industrial de México y en la capacidad de Koblenz para competir y crecer en esta nueva etapa”, agregó Luis Dorador.

Con este anuncio, la compañía reafirma su apuesta por México y su compromiso con la innovación, el desarrollo industrial y la evolución de su plataforma de manufactura para responder a las demandas del mercado actual y futuro.