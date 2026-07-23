Nación Verde llama a fortalecer la restauración ecológica

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas en gran parte del país, el estrés hídrico vuelve a posicionarse como uno de los principales desafíos ambientales para México. Sin embargo, especialistas advierten que la solución no se limita a gestionar mejor el agua disponible, sino a recuperar la capacidad de los ecosistemas para captarla, infiltrarla y almacenarla.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cerca de dos terceras partes del territorio nacional presentan algún grado de presión sobre sus recursos hídricos, mientras que diversas regiones enfrentan condiciones recurrentes de sequía que afectan tanto a los ecosistemas como a las actividades productivas y las comunidades.

La situación se agrava por factores como la degradación de los suelos, la pérdida de cobertura vegetal y el crecimiento urbano sin criterios de infiltración hídrica. Cuando los ecosistemas son transformados o deteriorados, disminuye la capacidad natural del territorio para absorber el agua de lluvia y recargar los acuíferos.

“Durante décadas hemos tratado el agua como un recurso aislado, cuando en realidad depende de la salud de los ecosistemas. Si queremos reducir el estrés hídrico en México, debemos restaurar bosques, suelos, cuencas y espacios urbanos que permitan recuperar el ciclo natural del agua”, indicó Octavio López, CEO de Nación Verde.

Diversos estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que los suelos saludables funcionan como grandes reservorios naturales de agua, capaces de infiltrar y almacenar humedad durante periodos prolongados. Por el contrario, los suelos degradados generan mayor escorrentía, erosión y pérdida de agua hacia sistemas de drenaje o cuerpos receptores.

Ante este panorama, Nación Verde impulsa proyectos de restauración ecológica en distintas regiones de México mediante la plantación de especies nativas, la recuperación de suelos y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Estas acciones buscan fortalecer la resiliencia de los ecosistemas frente a eventos climáticos extremos y contribuir a la seguridad hídrica de largo plazo.

La organización también promueve estrategias de infraestructura verde que permiten gestionar el agua desde las ciudades. Elementos como jardines de lluvia, áreas permeables, corredores vegetados y techos verdes ayudan a reducir la temperatura urbana, captar agua pluvial y favorecer su infiltración en el suelo.

A nivel comunitario, la recuperación de materia orgánica representa otra herramienta para enfrentar las temporadas de calor. A través de Mucho Mulch, iniciativa de economía circular de Nación Verde, se transforman residuos de madera en mulch que ayuda a conservar la humedad del suelo, reducir la evaporación y mejorar sus condiciones físicas y biológicas. Entre 2024 y 2026, esta iniciativa recicló más de 6 mil 700 árboles navideños, generando 147 metros cúbicos de mulch para su aprovechamiento en proyectos ambientales y paisajísticos.

“Cada ecosistema restaurado es una inversión en seguridad hídrica. La infraestructura gris seguirá siendo importante, pero necesitamos complementar esa visión con soluciones basadas en la naturaleza que trabajen a favor del ciclo del agua”, agregó López.

Para Nación Verde, la preparación frente a los veranos cada vez más cálidos debe comenzar mucho antes de que aparezcan las restricciones de agua. La restauración ecológica, la conservación de suelos, la infraestructura verde y el aprovechamiento del agua de lluvia representan herramientas estratégicas para construir territorios más resilientes frente a la crisis climática.