Nacimiento de una cría de lince rojo en Chapultepec

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informa sobre el nacimiento de una cría de lince rojo (Lynx rufus) en el Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) Chapultepec, ocurrido durante el pasado mes de julio. Este nacimiento representa el primero de un ejemplar de esta especie registrado en el CCVS y es resultado del manejo y cuidado especializado que se brinda a la fauna silvestre bajo resguardo de la Secretaría.

La cría nació de una pareja de linces rojos de 10 años de edad. La madre nació en el CCVS Los Coyotes, mientras que el padre nació en el CCVS San Juan de Aragón. Actualmente, ambos ejemplares habitan en un recinto ubicado dentro del Bioma Árido del CCVS Chapultepec.

Desde su nacimiento, la cría permanece bajo observación permanente de médicos veterinarios, biólogos y cuidadores del CCVS Chapultepec, quienes dan seguimiento a su desarrollo y bienestar. Conforme avance su crecimiento, comenzará de manera gradual la transición hacia el consumo de alimentos sólidos, como parte de la dieta especializada que recibe esta especie en el Centro de Conservación, la cual incluye pollo, codorniz y alimento formulado para cachorros.

Cabe destacar que, durante sus primeras semanas de vida, las crías de lince rojo dependen completamente de su madre. Al nacer mantienen los ojos cerrados y se alimentan exclusivamente de leche materna. Conforme avanzan los días, comienzan a abrir los ojos, desarrollan gradualmente su movilidad y exploran su entorno bajo la protección de la madre.

En vida silvestre esta especie se alimenta principalmente de conejos, liebres, roedores y otros pequeños vertebrados, aunque su dieta puede variar de acuerdo con la disponibilidad de alimento en cada región. Como depredador, el lince rojo desempeña una función ecológica importante, ya que contribuye a regular las poblaciones de sus presas y forma parte de las relaciones naturales que permiten mantener el equilibrio de los ecosistemas.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el lince rojo se encuentra clasificado en la categoría de “Preocupación Menor”, debido principalmente a su amplia distribución y capacidad de adaptación. Sin embargo, algunas poblaciones pueden enfrentar amenazas a nivel local, entre ellas la pérdida y fragmentación del hábitat, la disminución de sus presas, los atropellamientos y los conflictos derivados de las actividades humanas.

En la Ciudad de México se han registrado ejemplares de lince rojo principalmente en las zonas boscosas y montañosas del suelo de conservación, entre ellas el Desierto de los Leones, la Sierra de las Cruces y la región del Ajusco-Chichinautzin, que comprende áreas de las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta. Su distribución también se extiende hacia áreas naturales del Estado de México que forman parte de la región del Valle de México.