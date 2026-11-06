En un contexto marcado por el estrés hídrico, el aprovechamiento de los residuos representa una oportunidad para reducir el desperdicio de recursos y desarrollar alternativas que contribuyan al cuidado del medio ambiente. A través de Mucho Mulch, proyecto vinculado a Nación Verde, los pallets de madera que han concluido su vida útil en el sector empresarial se transforman en una cobertura orgánica destinada al manejo de suelos y áreas verdes.

El proyecto recupera pallets que empresas como Aluminios de Baja California ya no utilizan, para incorporarlos a un proceso de triturado que permite darles un nuevo uso. De esta manera, la madera se mantiene dentro del ciclo productivo y se evita que este material termine en rellenos sanitarios o sea eliminado mediante quema, prácticas que pueden generar impactos ambientales.

El producto resultante, conocido como mulch, se utiliza como cobertura superficial del suelo en proyectos de jardinería, paisajismo e infraestructura verde. Su aplicación ofrece una alternativa a materiales como la grava y la piedra volcánica, al tiempo que contribuye a conservar la humedad, moderar las variaciones de temperatura y reducir la erosión. Conforme la madera se descompone, también puede aportar materia orgánica al suelo, favoreciendo su estructura y actividad biológica.

Estos beneficios cobran relevancia en regiones como Baja California, donde la disponibilidad de agua representa un desafío para el mantenimiento de las áreas verdes. Al disminuir la evaporación directa del suelo, el mulch puede contribuir a reducir las necesidades de riego, aunque sus resultados dependen de las condiciones del sitio, el tipo de vegetación y el manejo de cada espacio.

La iniciativa ejemplifica cómo la economía circular puede conectar actividades productivas con necesidades ambientales concretas. Un material que deja de ser útil para una empresa se convierte en un insumo para el mantenimiento de áreas verdes, reduciendo la demanda de materiales alternativos y aprovechando recursos que ya se encuentran disponibles.

Este enfoque también abre oportunidades para que las empresas fortalezcan sus estrategias de gestión responsable de residuos mediante esquemas de colaboración que favorezcan el aprovechamiento de materiales. Para ello, es importante identificar las características y procedencia de la madera, así como asegurar que sea apta para su trituración y uso en el suelo.

A través de Mucho Mulch, Nación Verde impulsa una alternativa de aprovechamiento que vincula la economía circular con el cuidado del suelo y el uso eficiente del agua. El proyecto demuestra que la gestión de residuos puede integrarse a soluciones ambientales aplicables en las ciudades y que extender la vida útil de los materiales es una vía para reducir el desperdicio y aprovechar mejor los recursos existentes.