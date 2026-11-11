En el primer trimestre de 2026, casi una tercera parte de mexicanos tenía un ingreso laboral por persona insuficiente para adquirir la canasta alimentaria. De acuerdo con el INEGI, el 30.7% de la población se encontraba en situación de pobreza laboral en ese periodo. Este panorama plantea un reto para los centros de trabajo, donde el presupuesto disponible, los horarios y las opciones cercanas condicionan qué y cómo pueden comer las personas durante su jornada.

La investigación Prestaciones alimentarias: Una forma de mejorar la vida, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a cargo del doctor Ricardo Alfredo Varela Juárez, analiza la relación entre alimentación, compensación y bienestar en el entorno laboral. Su planteamiento incorpora una necesidad cotidiana a la discusión sobre las condiciones de trabajo y examina alternativas para atenderla en distintas modalidades de empleo.

“Las posibilidades de alimentarse durante la jornada están relacionadas con el ingreso, el tiempo disponible y las condiciones del lugar de trabajo. Al estudiar las prestaciones alimentarias, buscamos entender cómo pueden responder a esas circunstancias y contribuir al bienestar de las personas en distintas modalidades de empleo”, indicó el doctor Ricardo Alfredo Varela Juárez, responsable de la investigación.

El gasto permite dimensionar esta necesidad, pues según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, los hogares mexicanos destinaron un promedio de 3 mil 896 pesos trimestrales al consumo de alimentos y bebidas fuera de casa, equivalentes a cerca de mil 299 pesos mensuales. Aunque esta cifra incluye consumos ajenos al trabajo, ofrece una referencia del peso que tiene comer fuera en el presupuesto familiar.

En 2024, el 14.4% de la población presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Este indicador considera una dimensión distinta de la pobreza laboral y refuerza la importancia de revisar tanto los recursos disponibles como las posibilidades reales de acceder a una alimentación adecuada.

Ante este contexto, la investigación plantea que las soluciones deben responder a la forma en que las personas desarrollan sus actividades. Un comedor corporativo puede facilitar el acceso a los alimentos en una sede fija, mientras que las pequeñas y medianas empresas, los equipos remotos y quienes se desplazan entre distintos puntos requieren opciones acordes con su operación.

Entre estas alternativas se encuentran los vales de comida, descritos en el análisis como un “comedor portable”; su finalidad es facilitar la compra de alimentos preparados para consumo inmediato en establecimientos participantes, como restaurantes y cafeterías. Esta función los distingue de los vales de despensa, orientados a la adquisición de productos para el hogar.

La investigación propone evaluar la experiencia de quienes reciben los apoyos alimentarios y comparar indicadores antes y después de implementarlos, para conocer sus resultados en cada organización e identificar ajustes que respondan a las necesidades de los trabajadores .

Incorporar la alimentación a las decisiones laborales requiere observar lo que sucede durante una jornada concreta. Contar con tiempo suficiente para comer, opciones accesibles y apoyos adecuados a cada modalidad de trabajo permite que las prestaciones respondan a una necesidad que acompaña a las personas todos los días.