LG Electronics se asocia con Marriott International

LG Electronics (LG) estableció una colaboración estratégica con Marriott International (Marriott), una de las principales compañías de hospitalidad a nivel mundial, para contribuir a definir la próxima generación de hoteles inteligentes mediante el desarrollo de una plataforma integrada de contenidos y servicios para habitaciones, impulsada por Smart Hotel TV y tecnología en la nube.

Como parte de esta colaboración, ambas compañías firmaron un memorándum de entendimiento en la sede global de Marriott en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, con el objetivo de continuar avanzando en la plataforma tecnológica y de entretenimiento para habitaciones desarrollada conjuntamente. Marriott planea adoptar esta plataforma en los hoteles participantes de su portafolio, ofreciendo un enfoque moderno para el entretenimiento en las habitaciones y sentando las bases para la gestión de dispositivos y experiencias conectadas para los huéspedes en sus propiedades.

Como referentes en las industrias de televisores para hoteles y hospitalidad, respectivamente, LG y Marriott buscan mejorar la eficiencia de las operaciones hoteleras y simplificar el mantenimiento, al mismo tiempo que ofrecen a los huéspedes experiencias en la habitación más cómodas y personalizadas.

“A través de nuestra colaboración estratégica, LG está ampliando el papel del televisor en los hoteles más allá del entretenimiento, convirtiéndolo en una plataforma central que conecta a los huéspedes con contenidos y servicios personalizados, al mismo tiempo que ayuda a los operadores hoteleros a gestionar sus propiedades de manera más eficiente”, afirmó Nicolas Min, responsable del negocio de Information Display de LG Media Entertainment Solution Company.

“La colaboración con LG refleja nuestro compromiso con el desarrollo de tecnología que eleve la experiencia de los huéspedes en todo nuestro portafolio”, afirmó Drew Pinto, vicepresidente ejecutivo y director de Ingresos y Tecnología de Marriott International.

Gracias a la relación de largo plazo entre ambas compañías, LG Electronics fue seleccionada para ampliar su colaboración con Marriott, la compañía hotelera más grande del mundo, y contribuir al desarrollo de su ecosistema tecnológico para la industria de la hospitalidad, comenzando con una innovadora plataforma tecnológica y de entretenimiento para habitaciones orientada a las experiencias de huéspedes de próxima generación.

Marriott está diseñando la plataforma en función de las necesidades relacionadas con la experiencia del huésped, las operaciones de las propiedades y la integración empresarial, mientras que LG participa en el desarrollo conjunto de la plataforma, la gestión de dispositivos y el soporte técnico que la sustenta.

Uno de los principales objetivos de esta colaboración es lograr que el televisor forme parte de una experiencia conectada dentro de la habitación, en lugar de funcionar únicamente como un dispositivo independiente. Esta nueva plataforma tecnológica para habitaciones permite que las pantallas se conviertan en parte de una experiencia más integrada para los viajeros, al reunir entretenimiento, contenido del hotel y funciones de la habitación en un sistema fluido y fácil de utilizar.