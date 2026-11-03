La salud de las mascotas comienza en su alimentación

Elegir el alimento de un perro o un gato implica considerar mucho más que su sabor o presentación. La composición nutricional, la calidad de las fuentes de proteína y las necesidades particulares de cada animal son factores relevantes al momento de decidir cómo alimentarlo.

En este contexto, Petco anuncia la llegada de Nulo a México, marca de nutrición para perros y gatos cuyo enfoque se centra en el aporte de proteínas de origen animal, el manejo de los carbohidratos y el uso de ingredientes funcionales. Sus productos estarán disponibles exclusivamente en Petco México a partir de octubre de 2026.

La propuesta de Nulo parte de una premisa: la composición del alimento es tan importante como los ingredientes que lo integran. Por ello, la marca pone énfasis en el aporte nutricional de sus fórmulas una vez terminado el proceso de elaboración, considerando cómo contribuyen sus ingredientes al producto que finalmente consume la mascota.

Proteína, carbohidratos y salud digestiva

Entre los elementos que caracterizan el enfoque nutricional de la nueva marca se encuentra el uso de proteínas de carne y pescado, que aportan aminoácidos necesarios para el mantenimiento de los tejidos y la masa muscular. También prioriza fuentes de carbohidratos de bajo índice glucémico, con el objetivo de favorecer una condición corporal saludable.

Otro componente de determinadas fórmulas es el probiótico BC30, desarrollado para favorecer la salud digestiva y apoyar las funciones del sistema inmunológico. Su presencia y los beneficios específicos dependen de cada producto, por lo que es importante consultar la información nutricional de la fórmula elegida.

Asimismo, indica que sus productos no se formulan con maíz, trigo, soya, colorantes ni saborizantes artificiales, de acuerdo con la información publicada en su sitio oficial.

Estos atributos responden a una tendencia hacia una mayor atención a las etiquetas y a la composición de los alimentos para mascotas. Sin embargo, no existe una fórmula única para todos los animales: la elección debe considerar la edad, el tamaño, el nivel de actividad y las condiciones particulares de cada perro o gato.