La industria alimentaria acelera su transformación

La industria de alimentos y bebidas enfrenta uno de los mayores procesos de transformación de las últimas décadas. Producir más con menos recursos, responder con mayor rapidez a las nuevas demandas del mercado y mantener la competitividad en un entorno cada vez más complejo exige una nueva forma de operar las plantas de producción.

Bajo este contexto, Tetra Pak llevó a cabo ForoMx 2026, encuentro que reunió a clientes, especialistas y líderes de la industria para intercambiar experiencias y analizar las tendencias que están redefiniendo el futuro del sector.

El programa contó con la participación de Ramiro Ortiz, director general de Tetra Pak México; Håkan Nordkvist, ejecutivo internacional con amplia trayectoria en sostenibilidad, innovación y transformación empresarial, y Sean Sims, vicepresidente de Automatización y Soluciones en Tetra Pak, quien lidera la estrategia global de automatización, digitalización e inteligencia artificial para la industria de alimentos y bebidas. A través de sus perspectivas, el foro abordó los principales retos y oportunidades para acelerar la evolución de las plantas hacia modelos de manufactura más inteligentes, conectados y sostenibles.

Fue Ramiro Ortiz quien destacó que la transformación de la industria ya no responde únicamente a la incorporación de nuevas tecnologías, sino a la capacidad de las empresas para adaptarse con rapidez a un entorno cada vez más dinámico y competitivo.

“La industria de alimentos y bebidas vive un momento decisivo. Hoy nuestros clientes buscan mucho más que equipos; necesitan aliados estratégicos capaces de acompañarlos en la transformación de sus operaciones para mejorar productividad, fortalecer su competitividad y prepararse para un entorno cada vez más digital. Ese es el papel que Tetra Pak está desempeñando en México y en el mundo”, expresó Ramiro Ortiz.

Uno de los ejes centrales del ForoMx fue el papel que desempeñan la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos para construir la siguiente generación de plantas de alimentos y bebidas.