La eficiencia de los centros urbanos ya no solo se mide por cuantas personas llegan, sino por cuánto tiempo se quedan. Ésta es la tesis de City Pulse 2026: The Downtown Report, el estudio más reciente del Gensler Research Institute, elaborado a partir de una encuesta a más de 35 mil residentes urbanos en 75 ciudades y 30 países. A escala global, 73% de las personas califican positivamente la zona del centro de su ciudad, pero menos de la mitad lo visita al menos una vez por semana y apenas una cuarta parte permanece más tiempo del necesario.

El estudio identifica una brecha entre percepción y comportamiento. Las personas pueden valorar su centro urbano y, aun así, acudir principalmente por trabajo, un trámite o un evento. Una vez cumplido ese propósito, se retiran. Por ello, City Pulse propone cambiar el indicador de éxito del número de visitas al tiempo de permanencia que es una señal más fuerte de una buena experiencia que la frecuencia de visita.

Los datos disponibles para México muestran que los centros urbanos no parten del mismo lugar. En la matriz pública de City Pulse, Guadalajara registra 82% en autenticidad, 80% en memorabilidad y 78% en belleza y caminabilidad. La Ciudad de México alcanza 79% en autenticidad, 77% en caminabilidad y 70% en acogida. Monterrey registra 74% en autenticidad y caminabilidad, y 65% en acogida.

En la Ciudad de México, estos resultados describen un centro con atributos capaces de generar una buena primera impresión. La tensión aparece cuando se observan las condiciones que pueden determinar si una persona se queda o abandona el lugar. “La Ciudad de México ya cuenta con atributos que hacen atractivo su centro, como la autenticidad y la caminabilidad. El siguiente paso es convertir esas fortalezas en experiencias completas: espacios donde las personas puedan llegar, sentirse bienvenidas, encontrar algo que hacer y decidir quedarse. Diseñar para la permanencia significa crear centros urbanos más vivos, accesibles y conectados con la vida cotidiana”, aseguró Federico Montero, Co-Office Managing Director y Senior Associate de Gensler México.

Lo que muestra el City Pulse es que seguridad y movilidad no son temas separados de la experiencia urbana. Son condiciones que pueden convertir una visita potencialmente prolongada en una actividad rápida y funcional. El estudio señala que las personas indican que el acceso difícil, la falta de transporte confiable, la ausencia de sombra o asientos y la percepción de inseguridad reducen las razones para quedarse. La caminabilidad, las plantas bajas activas, los espacios bien iluminados y una oferta que continúe por las tardes, noches y fines de semana pueden ayudar a revertir esa dinámica.

En sus conclusiones, la investigación cuestiona el modelo de centro dedicado principalmente al trabajo. Cuatro de cada 10 residentes globales imaginan que, dentro de diez años, la zona del centro ideal será una mezcla activa de vivienda, comercios y oficinas. Los centros urbanos con mayor potencial no son necesariamente los que concentran más actividad en horario laboral, sino los que combinan vivienda, comercio, cultura, servicios cotidianos y espacio público.

Esta visión es especialmente relevante para la Ciudad de México: el objetivo no es sumar visitas aisladas, sino crear las condiciones para que una persona pueda resolver un trámite y quedarse a comer; acudir a trabajar y encontrar una actividad cultural; o regresar porque el centro forma parte de su vida diaria.