Inauguran planta de reciclaje en Cuicuilco

SC Johnson, el fabricante de marcas del hogar, y KidZania, la ciudad interactiva para niñas y niños que combina educación y entretenimiento, inauguraron una experiencia educativa inspirada en una Planta de Reciclaje a escala, diseñada para impulsar la conciencia ambiental, la economía circular y prácticas sostenibles entre niñas y niños mediante el aprendizaje práctico.

Ubicada en KidZania Cuicuilco, Ciudad de México, esta nueva actividad invita a los visitantes a asumir el rol de Ingenieros de Reciclaje, y a participar activamente en el proceso de transformación de una botella de PET, desde su clasificación y tratamiento hasta su conversión en un nuevo producto elaborado con material reciclado. Esta experiencia permite a los participantes aprender de manera práctica cómo los residuos pueden reincorporarse a la cadena productiva cuando se gestionan de forma responsable.

La Planta de Reciclaje está diseñada para que niñas y niños desarrollen habilidades técnicas mientras aprenden sobre los sistemas de reciclaje, el tratamiento del PET y la gestión responsable de residuos. Durante la actividad, fortalecen su capacidad de análisis, resolución de problemas y pensamiento crítico, al tiempo que descubren los principios de la economía circular y el impacto positivo que las acciones individuales pueden generar en el cuidado del medio ambiente.

La inauguración de la Planta de Reciclaje responde a la creciente necesidad de promover hábitos responsables en torno al manejo de residuos y el uso eficiente de los recursos. Al introducir estos temas desde la infancia, KidZania y SC Johnson refuerzan la importancia de la educación ambiental como un pilar clave para construir un mundo más sustentable.

Como parte del modelo educativo del lugar, la experiencia se fundamenta en el concepto de eduentretenimiento, integrando aprendizaje y juego en un entorno inmersivo. Al finalizar la actividad, los Ingenieros de Reciclaje reciben 12 kidZos, la moneda oficial de KidZania, como reconocimiento a su participación y aprendizaje.

SC Johnson es una empresa familiar con más de 140 años de historia, comprometida con construir un mundo mejor y más sostenible, hoy y para las generaciones futuras. Como parte de su estrategia global de economía circular, desde 2018 la compañía ha reducido en 32% el uso de plástico virgen y actualmente más del 65% de sus empaques son reciclables o reutilizables, avanzando hacia un modelo que transforma los residuos en recursos.

En México, este compromiso se refleja en marcas como Windex, Mr. Músculo, Pledge, FamilyGuard y Pato, cuyas presentaciones incluyen botellas elaboradas con hasta 100% de plástico reciclado posconsumo (PCR), acercando la sustentabilidad a la vida cotidiana de las familias.Asimismo, su planta en Toluca cumple por octavo año consecutivo con la meta Zero Waste to Landfill y opera con más del 55% de energía proveniente de fuentes limpias, reafirmando una visión integral de sostenibilidad.

Esta nueva experiencia en KidZania se suma a iniciativas comunitarias que la compañía ha impulsado en el país para promover la cultura del reciclaje entre familias mexicanas, como el Reciclomóvil, una iniciativa que recorrió distintas alcaldías recolectando residuos plásticos a cambio de productos de la compañía. Con este taller de reciclaje de PET, SC Johnson continúa reforzando su compromiso de crear un mundo mejor para las siguientes generaciones, apostando por la educación como motor de cambio.