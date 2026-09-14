Grupo BBVA nombra a Raimundo Sala al frente de Openpay

El Grupo BBVA nombró a Raimundo Sala como nuevo Chief Executive Officer (CEO) de Openpay para América Latina, con el objetivo de acelerar la estrategia omnicanal del brazo tecnológico de adquirencia de la institución bancaria y escalar sus soluciones de cobro digital para pequeños negocios, pymes y empresas de la región. En México, esta plataforma alcanzó un volumen transaccional de más de 503 mil millones de pesos, de los cuales 107 mil millones de pesos corresponden a operaciones procesadas en Pasarela (por sus siglas en inglés, Payment Service Provider), realizadas a través de su plataforma de cobro en línea para comercio electrónico y más de 396 mil millones de pesos a sus soluciones de Multipagos para empresas e instituciones.

Raimundo Sala cuenta con más de 20 años de experiencia directiva en firmas globales como PayPal, PagoNxt/Getnet, EVO Payments y Bankia. Impulsará la evolución de Openpay hacia un modelo omnicanal que integre soluciones de cobro físico y digital, Inteligencia Artificial (IA) y datos para facilitar la operación de los negocios y mejorar la experiencia de los consumidores.

El crecimiento de la plataforma en el mercado mexicano también se refleja en el número de operaciones procesadas: más de 142 millones de transacciones anuales, lo que representa un incremento del 80% interanual. Asimismo, el número de pequeños negocios y pymes integrados aumentó un 81% entre 2024 y 2025, fortaleciendo la digitalización de los comercios y ampliando sus posibilidades de acceso a soluciones de pago.

Más allá de un volumen transaccional, estas cifras reflejan el papel de Openpay como un habilitador de crecimiento que impulsa la formalización y digitalización de comercios en México. La plataforma busca reducir la frontera entre el cobro físico y el digital mediante herramientas omnicanales, IA y el uso de datos para que las pymes operen más rápido, crezcan de forma eficiente y ofrezcan mejores experiencias a sus clientes.

Para finales de 2027, la plataforma prevé superar los 43 mil puntos de contacto en México. Este crecimiento no solo amplía la cobertura de pagos y fortalece la operación en los comercios, sino que consolida un modelo de omnicanalidad en el que las alternativas digitales, físicas y móviles se integran de manera estratégica.