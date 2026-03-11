Formando líderes con visión global

Los días 27 y 28 de febrero, en el campus Pedregal del Colegio Olinca, se llevó a cabo OlinMun, encuentro académico anual con formato de Modelo de Naciones Unidas, experiencia que promueve el liderazgo, el pensamiento crítico y la visión global entre los estudiantes mediante el debate, la diplomacia y el análisis de los principales retos internacionales.

Durante dos jornadas, los estudiantes asumieron el rol de delegados internacionales en distintos comités, en el que discutieron temas de actualidad global, presentaron propuestas y participaron en procesos de negociación y resolución, fortaleciendo habilidades como la investigación, la argumentación y el trabajo colaborativo.

La ceremonia de apertura contó con la participación de John Kelly, director general del Colegio Olinca, quien dio la bienvenida a la comunidad estudiantil y destacó la importancia de generar espacios académicos que fomenten una mentalidad global. Asimismo, el evento contó con la presencia del Excelentísimo Embajador Eduardo Ibarrola-Nicolín, orador invitado, quien compartió un mensaje sobre el valor del diálogo, la cooperación internacional y el papel de las nuevas generaciones en la construcción del futuro.

La organización de esta edición estuvo liderada por Daniela Sandoval Careaga, directora del evento, junto con el equipo estudiantil encabezado por Vania de la Fuente Olguín, quienes coordinaron el desarrollo de los comités y actividades del programa. También se contó con la presencia del subdirector Jay Subramanian, reforzando el compromiso institucional con iniciativas académicas de impacto internacional.

La ceremonia de clausura tuvo como oradora invitada a la Dra. Georgina Kessel, quien reconoció el esfuerzo, la preparación y la participación de los estudiantes, subrayando la relevancia de este tipo de experiencias en la formación de jóvenes líderes capaces de comprender y transformar su entorno.

Con eventos como OlinMun, el Colegio Olinca reafirma su compromiso con una educación integral que impulsa el pensamiento crítico, la responsabilidad global y el desarrollo de habilidades que preparan a los estudiantes para un mundo cada vez más interconectado.