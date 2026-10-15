Florece la tradición con el Cempasúchil

La Ciudad de México se llena de naranja con el cempasúchil cultivado en Xochimilco y Tláhuac, resultado del trabajo de 596 productoras y productores que, con el impulso de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, sembraron casi 10 millones de plantas este año para adornar hogares, ofrendas y espacios públicos durante el Día de Muertos.

El cempasúchil que llena de aroma la ciudad es fruto del trabajo de familias floricultoras que conservan saberes heredados de generación en generación. La compra directa de lo que se cultiva en la zona, sin intermediarios, permite que los ingresos lleguen directo a sus hogares fortaleciendo su economía local.

Las plantas de las variedades Marvel y Clemolito, así como la flor de corte, se comercializan en distintas presentaciones y tamaños, lo que permite atender las necesidades de quienes buscan adornar sus hogares y ofrendas, así como de negocios e instituciones que requieren mayores volúmenes.

La producción de cempasúchil ha crecido notablemente en los últimos años: mientras que en 2019 se cultivaron poco más de un millón de plantas, en 2026 se alcanzaron casi 10 millones, cerca de nueve veces más. Este crecimiento se ha fortalecido con el programa Altépetl, que brinda apoyos económicos, técnicos y en especie a los floricultores, y demuestra la importancia de acompañar al campo capitalino para impulsar la producción y los ingresos de las familias.

Los barrios de Tláhuac, Xochimilco y los pueblos de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco son las principales zonas de cultivo. En esta temporada, sus ejidos y chinampas se cubren de naranja y reciben la visita de abejas, mariposas y otros polinizadores, muestra de la riqueza natural del suelo de conservación. Mantener estas tierras productivas también contribuye a protegerlas, ya que en ellas se recargan los mantos acuíferos, se regula la temperatura de la ciudad y habita una gran diversidad de especies.

El cempasúchil ocupa un lugar central en las ofrendas por su color intenso y su perfume inconfundible. De acuerdo con la tradición, sus pétalos trazan el camino que guía a las almas de regreso a los altares que preparan sus seres queridos. Elegir flor cultivada en el suelo de conservación ayuda a mantener viva esta celebración y su vínculo con la tierra.