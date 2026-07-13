La Ciudad de México, a través de la convocatoria de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se suma al Evento Nacional de Reforestación 2026, con acciones de restauración y participación ciudadana.

En el marco del aniversario 25 de la Conafor, se plantaron 500 ejemplares de fresno, jacaranda y huizache en una superficie aproximada de dos hectáreas, como parte de un proyecto de Compensación Ambiental que la dependencia desarrolla desde hace dos años en el Bosque de San Juan de Aragón para fortalecer la cobertura vegetal y la biodiversidad.

El evento, en el que también se conmemoró el Día del Árbol, estuvo encabezado por la titular de la ORE Ciudad de México, Esther Sandoval Palacios; César Sánchez Ibarra, director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Sedema; Edmundo Justino Matadamas Escobar, director de Gestión del Bosque de San Juan de Aragón; Mariana Posada Lombana, directora general de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la SRE, y Allegra Baiocchi, coordinadora residente de la ONU en México.

Además de las labores de reforestación, los asistentes recibieron orientación sobre la correcta plantación de los árboles y fortalecieron sus conocimientos sobre la biodiversidad, los ecosistemas forestales y la importancia de conservar los recursos naturales.

Como parte de esta jornada, realizada de manera simultánea en las 32 entidades federativas, participaron empresas socialmente responsables y personas voluntarias en acciones de restauración y conservación de áreas verdes urbanas.