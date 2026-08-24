El sueño de Londres se hizo realidad

En México, el fútbol trasciende la cancha. Forma parte de la conversación cotidiana. Stori, empresa mexicana que ofrece servicios financieros a 5 millones de mexicanos, y Girls United, la organización de fútbol femenil más grande del país, demostraron que esta pasión también puede cambiar vidas.

A través de una alianza estratégica, Stori otorgó una beca completa a jugadoras del club Chicas Unidas Iztapalapa. Por ello, el viaje de estas promesas futbolísticas al London International Camp en Inglaterra fue una realidad.

Esta iniciativa nació de una idea clara: el fútbol es una herramienta poderosa para cerrar desigualdades, derribar barreras y abrir puertas que muchas veces parecen inalcanzables. Con un valor de 4 mil 500 dólares, la beca cubrió por completo los gastos de traslado, hospedaje, comida y preparación de las seleccionadas.

Durante 10 días, las jugadoras mexicanas no sólo entrenaron al más alto nivel, sino que también experimentaron el intercambio y la colaboración con jugadoras de otros países, compitiendo con equipos locales y viviendo una experiencia única de liderazgo y crecimiento personal. Centrar este proyecto en Iztapalapa, Ciudad de México, ha sido una decisión clave para llevar oportunidades internacionales a donde más se necesitan.

“Para nosotros, esta alianza va más allá de una victoria en el marcador o de una simple campaña. Así como todos los días trabajamos para que millones de personas tengan la oportunidad de acceder a servicios financieros de calidad, en esta ocasión quisimos llevar ese mismo propósito a la cancha. Se trata de demostrar lo que pasa cuando nos unimos y confiamos en el talento, el esfuerzo y la determinación. Esto no es el final de un proyecto, sino el inicio de una historia increíble donde ellas mismas demuestran que, cuando les abres las oportunidades financieras y sociales correctas, no hay barrera que las detenga”, comentó Tabatha Arredondo, VP de People en Stori.

El verdadero éxito de esta iniciativa no termina con el silbatazo final del campamento, sino que apenas comienza con el efecto multiplicador que las jugadoras transmitirán a sus compañeras, ya que se convertirán en un referente de éxito y en una fuente de inspiración viva para cientos de niñas en sus entornos locales, demostrando con el ejemplo que el origen no determina el destino.