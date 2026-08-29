De la innovación a la sustentabilidad en la industria textil

La transición hacia una industria textil más sostenible se ha consolidado como una de las principales prioridades a nivel mundial. Impulsada por la innovación, la industria ha acelerado el desarrollo de materiales reciclados, tecnologías de menor impacto ambiental y modelos de economía circular que favorecen procesos de producción cada vez más eficientes y responsables.

De acuerdo con Textile Exchange, el uso de poliéster reciclado continúa en aumento y actualmente representa cerca de 15% de la producción mundial de este polímero, tendencia que refleja el compromiso creciente del sector con la reducción del consumo de materias primas vírgenes y el aprovechamiento de residuos plásticos.

En este escenario, la innovación y la sostenibilidad se han convertido en factores clave para la competitividad de las empresas. Textiles Lafayette, con más de 30 años de presencia en México y más de ocho décadas de trayectoria en la industria textil latinoamericana, ha integrado ambos pilares en su estrategia de negocio mediante el desarrollo de soluciones elaboradas con poliéster reciclado proveniente de botellas de PET postconsumo. Con ello, la compañía demuestra que es posible impulsar la economía circular y transformar residuos en materiales de alto desempeño, manteniendo los más altos estándares de calidad, durabilidad y funcionalidad.

A través de procesos de innovación y desarrollo tecnológico, la compañía incorpora fibras recicladas en la fabricación de telas para los segmentos de ropa para la playa, textiles para el mundo deportivo y para las dotaciones empresariales, y todo tipo de uniformes. Este modelo permite extender la vida útil de materiales que anteriormente eran considerados residuos, reduciendo la necesidad de utilizar materias primas vírgenes y favoreciendo una producción con menor impacto ambiental.

Actualmente, alrededor de 20% del portafolio de Lafayette está conformado por referencias con atributos sostenibles, entre ellas Maui R, Bahía R, Iguazú Lycra R, Andes R, Montesimone R, Hydrotech R, textiles elaborados con hilo de poliéster 100% reciclado obtenido a partir de botellas PET. Su desarrollo es resultado de un proceso de innovación que demuestra cómo la tecnología puede transformar residuos en soluciones textiles con aplicaciones para sectores como moda, deporte, uniformes y decoración.

“Hoy la sostenibilidad ya no es un diferenciador para la industria textil, sino una responsabilidad compartida. En Lafayette entendemos que cada decisión, desde la selección de las materias primas hasta el desarrollo de nuevas tecnologías, debe contribuir a reducir nuestro impacto ambiental y generar valor para nuestros clientes, las comunidades y el planeta. Transformar botellas PET en textiles de alto desempeño demuestra que la innovación puede convertirse en una herramienta para acelerar la transición hacia una economía circular”, afirmó Naydú Serrato, directora de Comunicaciones y Sostenibilidad de Textiles Lafayette.

La apuesta por la sostenibilidad se refleja tanto en sus procesos de producción como en el desarrollo de tecnologías textiles que buscan reducir el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de los productos.