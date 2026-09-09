Conservación del patrimonio biocultural de Xochimilco

Las secretarías de Turismo (Sectur) y del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México realizaron conjuntamente el Primer Encuentro con Prestadores de Servicios Turísticos de Naturaleza, con el propósito de fortalecer la actividad turística responsable, comunitaria y comprometida con la conservación del patrimonio natural y biocultural de Xochimilco.

La jornada reunió a representantes de 21 proyectos y emprendimientos locales que ofrecen, entre otras experiencias, recorridos en canoa y trajinera, visitas a chinampas demostrativas, talleres ambientales y gastronómicos, observación de aves, ajolotarios, temazcales, campamentos, experiencias agroecológicas y actividades relacionadas con la producción tradicional y el conocimiento de la biodiversidad de la zona lacustre.

Las titulares de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, y del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, encabezaron el encuentro, concebido como un espacio de diálogo directo para conocer las necesidades de las personas prestadoras de servicios, fortalecer la coordinación institucional y construir estrategias conjuntas que permitan consolidar al turismo de naturaleza como una herramienta de bienestar comunitario y conservación ambiental.

“Xochimilco representa la grandeza viva de nuestra ciudad: su cultura, su naturaleza, sus saberes comunitarios y una forma de relacionarnos con el territorio que debemos conocer y proteger. Desde la Secretaría de Turismo trabajamos para que quienes ofrecen estas experiencias cuenten con más herramientas, mejores condiciones y mayor visibilidad, y para que cada visitante comprenda que recorrer la zona chinampera implica también respetarla y contribuir a su conservación”, expresó la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, destacó que “la conservación de Xochimilco requiere la participación activa de sus comunidades y de quienes trabajan diariamente en este territorio. El turismo de naturaleza, cuando se realiza de manera ordenada, responsable y con criterios ambientales, puede convertirse en un gran aliado para proteger los humedales, recuperar la biodiversidad y mantener vivo el sistema chinampero”.

La profesionalización constituye uno de los principales ejes de la estrategia conjunta. Entre 2025 y 2026, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ha capacitado a 769 personas prestadoras de servicios turísticos en Xochimilco, mediante cursos, talleres y clases magistrales orientados a elevar la calidad de la atención, fortalecer las capacidades empresariales y promover experiencias responsables.

También se han desarrollado actividades de formación en primeros auxilios, profesionalización de cocinas tradicionales, anfitrionía turística e integración de experiencias vinculadas con la riqueza natural y cultural de Xochimilco.