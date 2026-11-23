El 19 de noviembre dio inicio la temporada de venta de árboles de Navidad naturales en la Ciudad de México, con la corta del primer ejemplar en el Rancho Las Palomas, ubicado en la alcaldía Tlalpan. Durante el acto, Esther Sandoval Palacios, titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de la capital del país, invitó a la población a visitar las plantaciones y adquirir árboles cultivados por personas productoras mexicanas.

Sandoval Palacios destacó que estas plantaciones contribuyen a la recarga de los mantos acuíferos, la protección del suelo y la captura de carbono. Añadió que las visitas permiten disfrutar del contacto con la naturaleza, fomentan el ecoturismo y generan empleos para las familias de los ejidos y las comunidades de la capital.

Además, informó que en la Ciudad de México hay más de 23 mil árboles de Navidad de las especies pino ayacahuite y oyamel disponibles para su venta en las alcaldías Tlalpan, La Magdalena Contreras y Milpa Alta. Indicó que su compra impulsa la economía regional y que su producción representa una alternativa de aprovechamiento sustentable para las personas productoras.

La Conafor fomenta el establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales comerciales de árboles de Navidad, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autoriza la comercialización de los árboles. Esta actividad impulsa la producción forestal y contribuye a la economía de las familias productoras.

En representación de Humberto Adán Peña Fuentes, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Laura Flores Rodríguez, coordinadora del Centro de Innovación e Integración Comunitaria número 2, destacó el fortalecimiento de la producción de árboles de Navidad mediante los programas de apoyo de las distintas instituciones, en beneficio de las personas productoras.

Por su parte, Francisco Hernández González, director general de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico de la Alcaldía Tlalpan, quien asistió en representación de la alcaldesa Gabriela Osorio Hernández, agradeció al Rancho Las Palomas por recibir el evento de inicio de la temporada de venta. Asimismo, invitó a las familias a visitar las plantaciones y llevar a sus hogares “Árboles con Raíces Mexicanas”.