El Ballet Folklórico de Amalia Hernández, en conjunto con Banamex, anunciaron el regreso de Navidades en México, el espectáculo que se presenta año con año en la explanada del Castillo de Chapultepec para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas. El público podrá disfrutarlo desde el 17 de diciembre de 2026.

Navidades en México está inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos. El primero recrea el bello momento de la anunciación, que continúa con el montaje de un nacimiento viviente. En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen regalos al niño Dios, representado con danzas provenientes de diferentes regiones, así como bailes inspirados en las costumbres mexicanas. Por último, se muestra una posada típica mexicana: los peregrinos, el canto de letanías, la luz de las velas que representan la guía de los caminantes y la tradicional piñata, que simboliza los siete pecados capitales y la fuerza que acaba con el pecado y las tentaciones.

El Ballet Folklórico de México agradece profundamente el apoyo de Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia – Castillo de Chapultepec por formar parte de la historia del ballet en uno de los recintos más importantes de México.

Salvador López López, director general y nieto de Amalia Hernández, destacó lo importante que es para el Ballet Folklórico conservar y promover las tradiciones de México. “El Ballet Folklórico de México tiene el honor de ser embajador de nuestras tradiciones, de llevar el colorido, la música y la danza que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras. Agradecemos profundamente poder seguir llevando la alegría de la Navidad a todos los mexicanos en este icónico recinto, el Castillo de Chapultepec”.

Banamex, a lo largo de 19 años, ha sido el presentador oficial de Navidades en México, en el que, a través de sus tarjetas y promociones, brinda beneficios y experiencias únicas a cada uno de sus clientes para llenarlos de regocijo y espíritu navideño en estas festividades.

“Como parte de nuestro compromiso con la promoción y preservación del patrimonio cultural de México, en Banamex impulsamos el apoyo a proyectos artísticos que preservan y difunden nuestras tradiciones es una forma de fortalecer la identidad cultural de México”, concluyó Rocío Blazquez, subdirectora de Arte Popular, Patrimonio y Fomento Cultural Banamex.