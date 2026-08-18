De las pantallas de millones de jóvenes a las estanterías del país. Así, Abue Angie, la abuelita favorita de México y redes sociales, da el salto al mundo editorial con el lanzamiento de su esperado primer libro: Recetario para mis nietecitos independientes.

En México, a partir del 29 de julio, el público podrá adquirir la publicación de Editorial Aguilar tanto en librerías, como en formato digital e ebook a través de diversas plataformas digitales.

En 120 páginas, este recetario reúne 38 propuestas culinarias pensadas en la cotidianidad mexicana: sopas, nopalitos y platillos sencillos diseñados específicamente para porciones de dos a tres personas. A diferencia de recetarios tradicionales, esta obra busca resolver el reto real de quienes cocinan para sí mismos o en pareja.

De hecho, el proyecto nace de la inquietud de acompañar a las generaciones jóvenes, estudiantes y foráneos en su transición hacia la vida adulta. Por ello, ofrece consejos de cómo escoger lo más fresco en el mercado, qué cocinar según la temporada y hasta cómo entender el picante.

Tras retirarse de su negocio, Abue Angie comenzó a crear contenido motivada por sus hijas, superando los temores iniciales frente a las cámaras hasta convertirse en una figura entrañable en internet, donde acumula más de 5 millones de “nietecitos”.

Además del paso a paso culinario, cada página integra anécdotas personales e historias familiares de la autora, rindiendo homenaje a su madre y recordando que la comida es una forma de demostrar amor y compañía.

María Angélica López (Abue Angie) es una creadora de contenido gastronómico y figura digital mexicana. Tras laborar por más de 50 años en un mercado tradicional en Tlalnepantla, inició en 2023 la difusión de consejos sobre selección de alimentos y recetas tradicionales en diversas plataformas, construyendo así una comunidad de más de 5 millones de seguidores basada en la calidez, la autenticidad y el cariño de abuela.