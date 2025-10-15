El Dr. Antonio Montecinos Torres, en las instalaciones de Fundación Herdez, acompañado por el Mtro. Luis Felipe Sigüenza Acevedo, presentaron ante estudiantes, profesores, investigadores y profesionales de Turismo y Gastronomía su libro Planificación de Destinos de Turismo Gastronómico Sostenible, el cual aborda cómo diseñar, organizar y gestionar destinos turísticos considerando de manera prioritaria la biodiversidad, cultura y recursos turísticos de un territorio, cuya oferta gastronómica se desarrolle de forma sostenible, involucrando a todos los actores locales, preservando su patrimonio material e inmaterial, asegurando una alimentación adecuada con seguridad, soberanía y generando beneficios sociales, económicos y ambientales.

Dentro de la obra, el autor propone un modelo inédito de planificación gastronómica y turística, cuyo inicio, encuentro y fin es lograr bienestar social común en el destino, mediante la consecución de objetivos generales, específicos y ejes prioritarios, integrados por las líneas estratégicas identificadas como resultado de un diagnóstico y análisis de Fortalezas. Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

“La planificación gastronómica y turística no es un fin, es un medio de gran importancia para potenciar el valor de la gastronomía que genera desplazamientos de visitantes, por lo cual el sistema evalúa las prioridades de la oferta, demanda e identifica oportunidades de mercado nacionales e internacionales por generaciones”, explicó el Dr. Montecinos.

Carmen Robles, directora de Fundación Herdez, comentó que “la relevancia del turismo gastronómico sostenible es porque conecta tres dimensiones clave: cultura, economía y medio ambiente. Es importante entender que no sólo alimenta a los turistas, sino también a la comunidad y al planeta, lo que lo convierte en una herramienta estratégica para el desarrollo local, la preservación cultural y el equilibrio ambiental”.

Por su parte, el Mtro. Sigüenza, destacó que “el libro del Dr. Montecinos explica, con pasos claros, cómo construir un destino gastronómico sostenible: escuchar a la comunidad, ordenar lo que ya existe, cuidar el patrimonio y decidir juntos qué rutas, platos y experiencias ofrecer”.

La publicación Planificación de Destinos de Turismo Gastronómico Sostenible, se encuentra disponible con el autor, y podrá ser consultado en la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de Fundación Herdez en su sede de Ciudad de México (Seminario 18, Centro Histórico) y su biblioteca hermana en sus instalaciones de Casa Doña María Pons, en San Luis Potosí.