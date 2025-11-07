Navidad en México

Banamex, en colaboración con el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, anuncia otra edición de Navidades en México, el espectáculo que honra las tradiciones decembrinas mexicanas que iluminan la explanada del Castillo de Chapultepec.

Presentado por Banamex, Navidades en México invita al público a disfrutar de un recorrido por las festividades tradicionales de nuestro país a través de tres actos llenos de danza, luces y color. El recorrido comienza con la anunciación y nacimiento, pasando por la muestra de las ofrendas de los Reyes Magos con danzas de diferentes regiones y finaliza con la alegría de la posada mexicana acompañada de cantos, letanías, velas y la tradicional piñata, un símbolo de esperanza y renovación.

“Para Banamex es un orgullo celebrar nuevamente Navidades en México, espectáculo que enaltece nuestras raíces y une a las familias. A través de estas iniciativas reiteramos nuestro apoyo y compromiso con la promoción del arte popular, al igual que nuestras tradiciones y la preservación de la identidad mexicana”, mencionó Juan Carlos Almaguer, coordinador de Desarrollo Académico y Difusión de Fomento Cultural Banamex.

Durante 17 años consecutivos, Banamex ha sido el presentador oficial de Navidades en México, fortaleciendo su compromiso con la difusión del patrimonio cultural del país.

El espectáculo se llevará a cabo en la explanada del Castillo de Chapultepec del 25 de diciembre hasta el 10 de enero. A excepción del 31 de diciembre y contará con 11 funciones que se llevarán a cabo a las 19:00 horas.