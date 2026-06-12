Los 45 años del Museo Tamayo

La Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo Tamayo, abrieron al público su nueva temporada de exposiciones que abre al público el 10 de junio de 2026, y que celebra el 45 aniversario del recinto con tres propuestas que dialogan entre el pasado histórico, la cultura popular y los géneros clásicos del arte.

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, indicó que las exposiciones enmarcan una de las encomiendas que tuvo el Museo Tamayo desde su origen: la de ser un espacio abierto a lo contemporáneo para que “México pudiera dialogar desde sus raíces, como lo hizo Tamayo, desde lo prehispánico y el arte popular, como una potencia internacional”.

La directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, se congratuló de que se puedan celebrar los 45 años del recinto con el legado y la tradición que Rufino y Olga Tamayo le imprimieron, “un espacio de diálogo entre la historia, la contemporaneidad y el arte moderno”.

Por su parte, la directora del recinto, Andrea Torreblanca, suscribió el gusto de celebrar el aniversario con tres exposiciones que articulan su visión actual bajo el lema Lo contemporáneo desde el origen. “Nos interesa generar cruces entre diferentes épocas, lenguajes y sensibilidades para ofrecer al público nuevas formas de acercarse a las inquietudes fundamentales de nuestro tiempo”.

Tamayo Horizontes es la exposición que rinde homenaje al fundador del recinto a través de una cuidada selección de obras pertenecientes a la colección permanente del museo y a colecciones privadas. La muestra destaca la excelencia técnica y conceptual con la que Rufino Tamayo renovó géneros clásicos de la historia del arte como el retrato, el desnudo femenino, el paisaje, la naturaleza muerta y los personajes de ficción.

En el recorrido se aprecian las constantes del creador oaxaqueño: su densidad expresiva, la riqueza de sus texturas, el uso del color y sus referencias a lo prehispánico y lo popular. Entre las piezas más destacadas se encuentran Sandías (1968), obra cumbre del color y la textura en la pintura mexicana, y Hombre en rojo, pieza monumental de corte mecánico que da cuenta del interés de Tamayo por la robótica y la exploración espacial de su tiempo.

La exposición Tamayo Horizontes estará abierta al público hasta el 20 de septiembre de 2026.

El Museo Tamayo se encuentra ubicado en avenida Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.