La milpa, mucho más que maíz

La Fundación Herdez llevó a cabo la presentación del libro Sembrando milpas: historia, tradiciones y prácticas bioculturales, con la participación de la Dra. Enriqueta Quiroz Muñoz, coordinadora de la publicación; el chef Ricardo Muñoz Zurita, y Carmen Robles, directora de Fundación Herdez, quienes destacaron que la milpa no es únicamente un espacio destinado al cultivo del maíz. Es un sistema agrícola de policultivo que concentra conocimientos ancestrales, biodiversidad, prácticas alimentarias, rituales y formas de relación con el territorio.

Publicado por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, la obra reúne distintas aproximaciones para comprender la milpa como un ecosistema biocultural, cuya diversidad cambia de acuerdo con las regiones, los climas, las prácticas agrícolas y los conocimientos de las comunidades que la han cultivado a lo largo de generaciones. Además, analiza, por ejemplo, milpas de regiones húmedas, tórridas, semifrías y de altura, así como sistemas que incorporan tubérculos, frutos, hortalizas, árboles y otros cultivos. De esta manera, propone ampliar la mirada sobre la milpa y reconocerla como un modelo de policultivo vinculado con la biodiversidad y la alimentación.

La obra surgió del trabajo del Seminario Interdisciplinario de Alimentación, coordinado por la Dra. Enriqueta Quiroz Muñoz en el Instituto Mora, espacio de discusión abierto a estudiantes, investigadores, productores y personas interesadas en la alimentación. El seminario reúne perspectivas provenientes de las ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales y la práctica, con el propósito de generar un diálogo amplio alrededor de la alimentación en América. Este trabajo forma parte de la Red Interdisciplinaria de Alimentación, creada en 2016 para contribuir al conocimiento de los alimentos ancestrales del continente americano, fortalecer la identidad cultural de los pueblos y promover sistemas alimentarios saludables y respetuosos con el medio ambiente.

La publicación incluye investigaciones sobre los policultivos de Tabasco; la milpa totonaca en la Sierra de Papantla, Veracruz; las milpas y bebidas fermentadas de Tabasco, Tlaxcala y Oaxaca; los sistemas agrícolas del Alto Balsas, Guerrero; la milpa mazahua del Estado de México; los sistemas agroforestales de la región Purépecha, así como experiencias de Zacatecas, entre otros casos.

Con esta presentación, Fundación Herdez y el Instituto Mora refrendan la importancia de tender puentes entre la investigación académica, la divulgación y la cultura alimentaria, poniendo en el centro un sistema agrícola que continúa formando parte de la identidad y de la diversidad alimentaria de México.

Sembrando milpas: historia, tradiciones y prácticas bioculturales, coordinado por la Dra. Enriqueta Quiroz, fue publicado en 2025 y está disponible para descarga gratuita en formato digital en la página web del Instituto Mora. De igual manera, puede consultarse en los acervos de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana (Ciudad de México) y Biblioteca Casa Doña María Pons (San Luis Potosí).