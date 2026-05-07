La exposición “Patrimonio”, de Santiago Arau, en Puebla

Fomento Cultural de BBVA México y el Ayuntamiento de Zacatlán, en Puebla, a través de su Coordinación de Cultura y Educación, presentan la exposición Patrimonio, del fotógrafo mexicano Santiago Arau, con el objetivo de acercar el arte y la riqueza del territorio nacional desde una perspectiva aérea a un mayor número de personas.

La muestra está integrada por 30 fotografías aéreas que invitan al público a contemplar el territorio mexicano desde una perspectiva única. Tomadas con dron, Arau captura la orografía, la profundidad y la aspereza de los paisajes que conforman México, revelando su extraordinaria riqueza natural, cultural y de diversidad de norte a sur.

Arau, originario de la Ciudad de México y pionero en fotografía aérea con dron en el país, ha desarrollado una obra que genera un profundo sentido de pertenencia y amor por la tierra. Sus imágenes no solo documentan la geografía nacional, sino que también invitan a reflexionar sobre nuestra conexión con el territorio.

Durante el acto inaugural, en el que estuvieron presentes Beatriz Sánchez, presidenta municipal de Zacatlán, y Esperanza Fernández Acosta, directora de Fomento Cultural del banco, el artistas compartió qué lo motivó a crear esta serie y explicó que cada imagen trasciende a un gran paisaje: “Estas fotografías no solo representan un fragmento de México, sino la identidad de toda una nación. Tocan las fibras más sensibles de los mexicanos y nos invitan a valorar la riqueza y diversidad que nos define como país”.

Con la llegada de la exposición Patrimonio a este Pueblo Mágico, el Ayuntamiento de Zacatlán y Fomento Cultural BBVA México reafirman su compromiso por impulsar la creatividad, la innovación y el acceso democrático a experiencias culturales de calidad, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.

La exposición estará abierta al público del 30 de abril al 15 de junio de 2026, en el Gran Salón Luis Cabrera Lobato del Palacio Municipal de Zacatlán. La entrada será gratuita para que habitantes y visitantes puedan disfrutar de esta propuesta artística.