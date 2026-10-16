Homenaje a Pedro Friedeberg

Del 10 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027, San Miguel de Allende, Guanajuato, albergará el homenaje más ambicioso realizado hasta la fecha a Pedro Friedeberg (1936-2026), uno de los creadores más singulares y prolíficos del arte mexicano. Más de 500 piezas producidas a lo largo de siete décadas ocuparán simultáneamente tres de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad: el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”, la Casa de Cultura Banamex – Casa del Mayorazgo de la Canal y la Galería Casa Diana.

El proyecto es organizado por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); el Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural Banamex; y la Fundación Pedro Friedeberg. La exposición reúne obra proveniente de la propia Fundación, de las galerías CAM y Saenger de la Ciudad de México, así como de diversas colecciones privadas.

Concebida como un recorrido por las múltiples dimensiones creativas del artista, la muestra se desarrolla en tres núcleos curatoriales que permiten acercarse a distintas facetas de su producción. En la Galería Casa Diana se presenta Privacidad y Elegancia, aproximación íntima al universo personal de Friedeberg en la que fuera su casa familiar.

Por su parte, la Casa de Cultura Banamex alberga Líneas de fuga, selección enfocada en las obsesiones geométricas, la perspectiva y las exploraciones formales que distinguieron su trayectoria.

Finalmente, el Centro Cultural El Nigromante presenta Hilaridad y Melancolía, reflexión sobre el humor, la ironía y la nostalgia presentes en su obra, acompañada por una recreación de su estudio y piezas que dejó inconclusas.

La exposición pone especial énfasis en la extraordinaria producción pictórica y gráfica de Friedeberg, además de incluir esculturas, mobiliario y objetos que dan cuenta de su permanente inquietud creativa. Aunque el conjunto abarca obras realizadas a lo largo de varias décadas, una parte significativa corresponde a sus últimos años de producción, permitiendo apreciar la vigencia de temas que acompañaron toda su carrera, como la geometría, la perspectiva, el lenguaje y la construcción de universos simbólicos.

Como parte de la experiencia, el público podrá recorrer el Portal Multidimensional, instalación lumínica inmersiva diseñada para adentrarse en los patrones visuales, simetrías y obsesiones estéticas que caracterizaron la obra del artista. Esta propuesta complementa el recorrido museográfico con una experiencia sensorial que acerca a los visitantes a la complejidad de su imaginario.

Uno de los apartados más emotivos de la muestra estará dedicado a la relación de Friedeberg con San Miguel de Allende, ciudad en la que residió durante más de veinte años y que marcó profundamente su vida personal y artística. A través de fotografías, cartas, videos, publicaciones, documentos y objetos personales, el público podrá conocer aspectos poco difundidos de su cotidianidad, así como la estrecha relación que mantuvo con la comunidad sanmiguelense.

Entre los materiales exhibidos destacan correspondencia dirigida a amistades cercanas, registros fotográficos de su hogar, collages familiares, mobiliario diseñado por el propio artista y una recreación de espacios que formaron parte de su entorno creativo. Este núcleo busca ofrecer una mirada íntima a quien hizo de su vida una extensión de su obra.

Con este homenaje, San Miguel de Allende celebra la vida y el legado de un creador irrepetible cuya imaginación, humor y libertad estética continúan inspirando a nuevas generaciones, al tiempo que refrenda el vínculo entre la ciudad y uno de los artistas más extraordinarios de la cultura mexicana contemporánea.