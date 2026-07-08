Festival de cine, GIFF 2026

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) llega este 2026 con una apuesta ambiciosa: sacudir la forma en que se entiende el cine bajo un “manifiesto latente” que propone al séptimo arte como herramienta de supervivencia y organismo vivo.

Con ese propósito y englobado en el lema “Un viaje al corazón de nuestra especie”, la edición 29 encenderá sus pantallas en Guanajuato Capital, del 24 al 28 de julio, y en San Miguel de Allende, del 29 de julio al 2 de agosto, para demostrar que el cine es la biografía de nuestro presente.

Este año, el GIFF rendirá homenaje a una de las presencias más formidables y respetadas del cine y la televisión de habla hispana: Cecilia Suárez. La actriz ha construido una carrera que define toda una época del cine mexicano, desde su irrupción en Sexo, pudor y lágrimas (1999) hasta su consagración en Párpados azules (2007). Más allá de la pantalla grande, se ha convertido en clave del éxito de series como Capadocia y La casa de las flores.

El festival le otorgará el galardón de Plata “Más Cine” y la Filmoteca de la UNAM la Medalla Filmoteca UNAM, esta última elaborada en un 99.9% con plata pura extraída de los residuos del proceso de revelado, restauración y rescate de películas hecho en los laboratorios de la institución. El homenaje incluirá una conferencia magistral y proyecciones de sus películas más emblemáticas en la ciudad de Guanajuato.

Marisa Paredes: la verdad emocional como legado

Asimismo, el GIFF rendirá un homenaje póstumo a Marisa Paredes(1946-2024), quien dejó tras de sí una de las estelas más brillantes de la cinematografía europea. Su encuentro con Pedro Almodóvar en Entre tinieblas (1983) inauguró una de las colaboraciones más icónicas del cine contemporáneo, que alcanzó su consagración absoluta en Tacones lejanos (1991), La flor de mi secreto (1995) y Todo sobre mi madre (1999). Además, la actriz consolidó su estatus de icono mundial bajo la dirección de Roberto Benigni, Arturo Ripstein y Guillermo del Toro. Como parte de este tributo, el festival presenta Emergency Exit —su última película— junto con el director Lluís Miñarro.

Mujeres en el cine y la televisión

La industria audiovisual en México ha sido transformada y enriquecida por mujeres que con su talento, visión y constancia han desafiado los estereotipos y marcado nuevos caminos. En consonancia, GIFF y la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión se enorgullecen de rendir homenaje a figuras femeninas cuyo legado trasciende el cuadro por cuadro, como la actriz Marina de Tavira y la productora Inna Payán.

Marina de Tavira ha construido su carrera con un rigor escénico notable que incluso le valió la nominación al Oscar como Mejor actriz de reparto por su interpretación en Roma (2018) de Alfonso Cuarón. Por su parte, Inna Payán es una de las productoras más influyentes en el cine mexicano, con créditos en películas exitosas en festivales y premiaciones como La jaula de oro (2013), Los lobos (2019) y En el camino (2025). Ambas serán homenajeadas conjuntamente en San Miguel de Allende, donde ofrecerán conferencias magistrales por separado.

Las nuevas secciones del Festival

GIFF revitaliza su programación con tres secciones competitivas nuevas que reafirman su vocación por reunir al público mexicano con generaciones de autores que continúan desafiando las convenciones cinematográficas en el panorama internacional.

A partir de esta edición, tendrá un espacio inédito dentro del panorama de festivales en México con la sección Mavericks y Luminarias, enfocada en reconocer a maestras y maestros de la cinematografía cuya trayectoria constituye una referencia indispensable para comprender la evolución del cine de autor. Esta primera edición contará con 13 voces esenciales.

Con GIFF Premiere, se incorpora por primera vez un espacio dedicado a los estrenos más esperados por el público, la crítica especializada y la prensa cinematográfica. Su debut concentrará nueve películas que dialogan con la actualidad, visitan episodios históricos o exploran transformaciones sociales, políticas y culturales.

Mientras que Iridiscencia reunirá, de entre los llamados newcomers, a directoras y directores que irrumpen con fuerza en el panorama internacional y que, desde sus primeras películas, desafían cánones narrativos y formales del cine. Muchos de los filmes vienen de festivales como Cannes, Tribeca, Berlín, Locarno, Rotterdam y Karlovy Vary.

Competencia

Con una selección de 203 películas provenientes de 55 países, GIFF reafirma su compromiso con el cine diverso, arriesgado y entrañable. De ellas, 155 obras conforman la Selección Oficial en Competencia, que incluye 36 premieres mundiales, 57 latinoamericanas, 47 nacionales y 15 norteamericanas.

La Selección Oficial de Competencia de Largometraje Mexicano presenta 14 largometrajes, 10 de ellos estrenos mundiales, que dan cuenta de la diversidad y la vitalidad del cine nacional. Estos son Bailando solo, de Gilberto González Penilla; Terapia familiar, de Mariana González; El arte es oscuro y está lleno de horrores, de Artemio Narro; Kobe, de Vicente Monarque; Boli Derretido, de Augusto Castillo; La marca del jaguar: El despertar del fuego, de Víctor Mayorga; Mex-i-can, de Emma González; Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, de Tania Hernández Velasco y Semillites Hernández Velasco; La bola, de Alfonso Coronel; Para que no se te olvide, de Marcela Jaber; Frío metal, de Clemente Castor; Motel Paraíso, de José Eduardo Castilla Ponce; Las lágrimas de Bael, de Hugo Villaseñor, y Nostalgia de un futuro que no pudo ser, de Elisa Franco.

La Selección Oficial de Competencia de Documental y No Ficción Largometraje Internacionalreúne 11 filmes que exploran distintas formas de mirar la realidad desde otras geografías.

La Competencia Internacional de Cortometraje, Animación y Vanguardia Visual presentará 22 cortometrajes que exploran distintas formas de animación, experimentación visual y narrativa breve.

Y la Selección Oficial de Cortometraje Mexicano Ficción y Documental conjuntará 26 cortos que retratan la diversidad de voces y temáticas del cine nacional emergente. Un total de 69 filmes tendrán su premiere nacional, acompañados por siete obras que integran la Selección Oficial Guanajuato.