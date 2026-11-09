La Secretaría de Cultura de México, a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart), y el Fondo de Cultura Económica (FCE) presentan la programación de la edición 44 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), que se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, como parte de una alianza interinstitucional para fomentar la lectura y garantizar el ejercicio de los derechos culturales de las infancias y juventudes.

Rodrigo Callado, jefe de oficina de la Coordinación del Cenart, expresó que “estamos más que contentos de que la FILIJ regrese al Centro Nacional de las Artes, donde vio decenas de ediciones llenas de niños, familias y jóvenes que vienen a buscar algo que les atrape hacia la lectura”.

En su intervención, el editor de Ciencia del FCE, Alberto Ramírez, resaltó la integración de la divulgación científica y la ciencia ficción como ejes fundamentales a partir del libro Agujeros de gusano y propulsión por curvatura, del físico Miguel Alcubierre y Tonatiuh Matos.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil – Alas y Raíces, presenta una programación con alrededor de 100 actividades para bebés, niñas, niños y adolescentes, orientadas a propiciar el encuentro directo con los libros, las artes y la imaginación lectora.

Mediante talleres, narraciones, mediaciones de lectura y espacios de exploración libre, los asistentes disfrutarán de experiencias que estimulan la creatividad y la participación comunitaria.

Como parte de su propuesta, Alas y Raíces presenta los títulos Búmeran, Ellas trazando historias, La tigrada y Tu Tú (en colaboración con el Instituto Zacatecano de Cultura), publicaciones que son parte de su sello editorial. En la programación escénica habrá teatro de improvisación con Improtop, los ritmos urbanos y tropicales de El Club Calacas, la música latinoamericana de Par de dos y el concierto de rock familiar de ¡Qué payasos!