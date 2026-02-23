La Secretaría de Cultura de México, a través de la Dirección General de Circuitos y Festivales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Cineteca Nacional, presenta en el marco del Día Internacional de la Mujer una vasta oferta cultural en la Ciudad de México, con un total de 60 actividades a desarrollarse en 22 recintos y 32 escenarios diferentes.

El programa abarca diversas disciplinas artísticas como: música, artes visuales, teatro, instalación, literatura, danza y cine, además de actividades académicas y talleres (virtuales, presenciales e infantiles).

Sobre la programación, la secretaria Claudia Curiel de Icaza, afirmó que “el Día Internacional de la Mujer no es para la Secretaría de Cultura una fecha aislada, sino un punto de impulso para fortalecer el derecho a la cultura de las mujeres. Es un momento para visibilizar, pero también para asumir responsabilidades: trabajar para que las mujeres no sólo estén en la cartelera, sino también en la creación, en las decisiones y en la construcción de condiciones de igualdad sustantiva en la vida cultural del país”.

En conferencia de prensa, para presentar la programación, la directora general de Circuitos y Festivales, Valeria Palomino, afirmó que se trata de una programación “muy amplia, muy plural, comprometida con la igualdad sustantiva”, con la participación de 28 compañías artísticas, colectivos y 72 mujeres artistas, a través de diez disciplinas que van del teatro al arte urbano, con una oferta accesible y dirigida a diversos públicos.