El Banco Nacional de México, a través de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, presentó las piezas ganadoras de la Copa de Arte Popular, certamen que une el talento artesanal y la pasión por el fútbol. Con una extraordinaria convocatoria que estuvo abierta a nivel nacional del 2 de diciembre de 2025 al 17 de abril de 2026, se recibieron 877 piezas creadas por 471 artesanas y 496 artesanos provenientes de 29 estados de la República Mexicana.

El concurso convocó a artesanas y artesanos de todo el país a crear piezas inspiradas en el fútbol, generando un diálogo entre las tradiciones artesanales y una de las expresiones culturales contemporáneas de mayor alcance social. Las obras participantes destacan por su diversidad de materiales, técnicas y enfoques, así como por su profunda vinculación con la identidad comunitaria. Las técnicas artesanales presentadas incluyeron una diversidad asombrosa: barro, madera, fibras vegetales, textiles, metales, piedra, cartonería, orfebrería, plumaria, chaquira, papel amate, cera, miniatura y muchas otras técnicas.

Tras un proceso de selección realizado por un jurado conformado por especialistas en arte popular mexicano, fueron seleccionadas las 38 piezas merecedoras de un premio o mención honorífica. La bolsa de premios asciende a Un millón 980 mil pesos, incluyendo dos galardones principales:

Galardón Banamex. Otorgado a Jesús Buendía Reynoso y Marlene Pérez Valverde de Chimalhuacán, Estado de México, por su obra Hilos de gloria: bordando nuestra pasión, un traje de charro para carnaval elaborado con bordado de punta artesanal.

Premio Joven Banamex. Para Brayan Hernández Hurtado, de Jerez, Zacatecas, por sus Arracadas Jerezanas Gol de Plata, realizadas en filigrana de plata mediante técnicas tradicionales.

Las piezas ganadoras y una selección de obras participantes de la Copa de Arte Popular Banamex se integrarán a tres exposiciones simultáneas en el Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide (Ciudad de México) del 23 de mayo al 13 de septiembre de 2026; el Museo Regional de la Cerámica (Tlaquepaque, Jalisco) del 31 de mayo al 4 de septiembre de 2026, y el Museo del Noreste (Monterrey, Nuevo León) del 9 de junio al 9 de agosto de 2026.