El Banco Nacional de México, a través de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, presentó las piezas ganadoras de la Copa de Arte Popular, certamen que une el talento artesanal y la pasión por el fútbol. Con una extraordinaria convocatoria que estuvo abierta a nivel nacional del 2 de diciembre de 2025 al 17 de abril de 2026, se recibieron 877 piezas creadas por 471 artesanas y 496 artesanos provenientes de 29 estados de la República Mexicana.
El concurso convocó a artesanas y artesanos de todo el país a crear piezas inspiradas en el fútbol, generando un diálogo entre las tradiciones artesanales y una de las expresiones culturales contemporáneas de mayor alcance social. Las obras participantes destacan por su diversidad de materiales, técnicas y enfoques, así como por su profunda vinculación con la identidad comunitaria. Las técnicas artesanales presentadas incluyeron una diversidad asombrosa: barro, madera, fibras vegetales, textiles, metales, piedra, cartonería, orfebrería, plumaria, chaquira, papel amate, cera, miniatura y muchas otras técnicas.
Tras un proceso de selección realizado por un jurado conformado por especialistas en arte popular mexicano, fueron seleccionadas las 38 piezas merecedoras de un premio o mención honorífica. La bolsa de premios asciende a Un millón 980 mil pesos, incluyendo dos galardones principales:
- Galardón Banamex. Otorgado a Jesús Buendía Reynoso y Marlene Pérez Valverde de Chimalhuacán, Estado de México, por su obra Hilos de gloria: bordando nuestra pasión, un traje de charro para carnaval elaborado con bordado de punta artesanal.
- Premio Joven Banamex. Para Brayan Hernández Hurtado, de Jerez, Zacatecas, por sus Arracadas Jerezanas Gol de Plata, realizadas en filigrana de plata mediante técnicas tradicionales.
Las piezas ganadoras y una selección de obras participantes de la Copa de Arte Popular Banamex se integrarán a tres exposiciones simultáneas en el Palacio de Cultura Banamex – Palacio de Iturbide (Ciudad de México) del 23 de mayo al 13 de septiembre de 2026; el Museo Regional de la Cerámica (Tlaquepaque, Jalisco) del 31 de mayo al 4 de septiembre de 2026, y el Museo del Noreste (Monterrey, Nuevo León) del 9 de junio al 9 de agosto de 2026.