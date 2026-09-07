Caminos que germinan en la jícara sagrada

La experiencia de dejar una comunidad wixárika para estudiar en la universidad se convirtió en el punto de partida de Caminares que germinan en la jícara sagrada, largometraje documental con el que la realizadora Norma Delia Robles Carrillo visibiliza las historias de cuatro mujeres indígenas que se abren camino en la educación superior sin renunciar a su identidad.

El proyecto es uno de los beneficiarios del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC) 2026, de la Secretaría de Cultura de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), apoyo que acompaña a cineastas de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes en las distintas etapas de desarrollo y producción de sus obras.

En entrevista, Robles Carrillo explica que el documental nace de su experiencia personal como mujer wixárika y estudiante universitaria y de la necesidad de que las historias de las mujeres indígenas sean narradas desde sus propias voces.

“Ellas han logrado abrir camino en la educación superior, mostrando que estudiar también es un acto de resistencia, memoria y transformación comunitaria”, afirma la cineasta.

Las protagonistas del documental son Citlalli, quien representa el liderazgo político comunitario; Inocencia, vinculada con la creación y la tradición musical; Zenaida Pérez Gutiérrez, defensora de los derechos humanos y la autonomía de los pueblos, y Olivia Reséndiz González, promotora de la poesía, la literatura y la educación en lengua otomí.

A través de dichas historias, la realizadora muestra cómo el conocimiento académico convive con los saberes comunitarios y fortalece la identidad de los pueblos originarios.

El título del proyecto, explica, se liga a la cosmovisión wixárika: “El caminar representa el recorrido de la vida y la jícara simboliza el conocimiento, la memoria y la espiritualidad dentro de la cosmovisión wixárika. Germinar significa crecimiento, transformación y esperanza; reconocer que, aunque atravesemos tempestades, la semilla termina floreciendo”.

Robles Carrillo, originaria de la comunidad de Mesa del Tirador, en el municipio de Bolaños, Jalisco, explica que “muchas veces las historias de las mujeres de pueblos originarios no son contadas por nosotras mismas. Al pertenecer a una comunidad puedo retratar desde adentro lo que sucede y dar voz a las propias participantes desde cómo viven sus procesos”, indica.

La cineasta recuerda que el acceso a la universidad implica múltiples desafíos para jóvenes provenientes de comunidades indígenas: las largas distancias, las barreras económicas y lingüísticas, así como el esfuerzo de familias que destinan gran parte de sus recursos para que uno de sus integrantes pueda estudiar.

Caminares que germinan en la jícara sagrada se encuentra en etapa de desarrollo: el proyecto comenzó en 2021 y durante varios años el equipo financió con recursos propios los primeros registros audiovisuales, mientras buscaba consolidar la propuesta.

Así, el respaldo del ECAMC representa una oportunidad para concluir el documental y fortalecer el registro audiovisual de las lenguas, los saberes comunitarios y las trayectorias de mujeres indígenas que hoy ocupan espacios académicos, artísticos y de liderazgo social.