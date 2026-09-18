Banamex celebra 35 años preservando la memoria de México

Banamex celebra el 35 aniversario de su Archivo Histórico con la exposición Lo que recuerda un banco. 35 años del Archivo Histórico Banamex, muestra que reconoce más de tres décadas de trabajo dedicadas a la preservación, organización y difusión de la memoria documental del país. La exposición representa una oportunidad para acercar a nuevas generaciones al valor de los archivos históricos y así comprender el pasado y construir el futuro.

Este aniversario destaca la importancia de una institución que, desde 1991, ha puesto a disposición de investigadores, académicos y público en general un acervo único en el sistema financiero privado mexicano. Actualmente, el Archivo Histórico Banamex resguarda más de 120 mil unidades documentales, así como colecciones numismáticas, fotográficas, audiovisuales, bibliográficas y museográficas que permiten conocer la evolución de la actividad económica, empresarial y social de México durante más de dos siglos.

Como parte de esta conmemoración, la exposición reúne una selección representativa de las colecciones que el Archivo ha conservado durante 35 años. A través de documentos históricos, fotografías, monedas, objetos conmemorativos y materiales de valor patrimonial, los visitantes podrán descubrir cómo los archivos contribuyen a preservar historias, generar conocimiento y fortalecer la memoria colectiva. Esta muestra también propone una reflexión contemporánea sobre el manejo de la información y los datos en una sociedad cada vez más digitalizada.

La relevancia de esta celebración radica en que los archivos son mucho más que repositorios de documentos. Son espacios vivos que permiten comprender los procesos que han dado forma a la sociedad y a las instituciones. En este sentido, el Archivo Histórico Banamex ha desempeñado un papel fundamental en la conservación de información que ayuda a explicar desde aspectos de la vida cotidiana en la Nueva España hasta acontecimientos clave en la historia económica y financiera del país.

La exposición, curada por la Dra. Camila Ordorica Bracamontes y el Dr. Víctor Ángel Flores, está integrada por seis módulos temáticos que muestran la riqueza y diversidad de los acervos bajo resguardo. A través de este recorrido, los visitantes conocerán la historia del propio Archivo Histórico Banamex, la importancia de las colecciones numismáticas, los objetos conmemorativos y los documentos que testimonian las transformaciones económicas y sociales de México a lo largo del tiempo.

La exposición abrió sus puertas el 9 de septiembre en Foro Valparaíso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y cerraá en marzo de 2027.