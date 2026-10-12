Artes visuales de la Colección BBVA, en el Cervantino

Fomento Cultural BBVA México participa en la edición 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC) con dos propuestas de artes visuales que exploran distintas formas de representar y habitar el paisaje. La primera es Terra Nova. Pintura de paisaje en la Colección BBVA, bajo la curaduría de Daniel Garza Usabiaga, que se presenta en el Museo Casa Diego Rivera. La segunda, Escenario Plegable: entre bípedos y cuadrúpedos, de la artista guanajuatense Cosa Rapozo, es una instalación realizada en colaboración con Salón ACME que ocupará un espacio público de la Plaza San Fernando.

Ambas propuestas reflejan dos líneas de trabajo de Fomento Cultural BBVA México: la difusión de su patrimonio artístico y el impulso a la creación contemporánea mediante la colaboración con artistas y plataformas culturales. A través de ellas, el público podrá explorar distintas perspectivas sobre el paisaje, desde las representaciones que forman parte de la historia del arte mexicano hasta una instalación que propone nuevas maneras de relacionarse con el entorno natural.

En la ceremonia inaugural, participaron Esperanza Fernández Acosta, directora de Fomento Cultural de BBVA México; Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato; Álvaro Octavio Lara Huerta, subsecretario de Desarrollo Cultural y Promoción Artística y Cultural; Magdalena Zavala Bonachea, directora general de Museos, Artes Visuales y Exposiciones de la Secretaría de Cultura, Romain Greco, coordinador ejecutivo del Festival Internacional Cervantino, y Ana Castella, directora de Salón ACME.

Esperanza Fernández fue quien destacó la importancia de compartir el patrimonio artístico de BBVA México y generar alianzas que amplíen los espacios para el arte y la creación contemporánea. “Participar en el Festival Internacional Cervantino nos permite compartir con nuevos públicos una parte de la Colección de Arte de BBVA México y, al mismo tiempo, seguir construyendo alianzas que amplíen los espacios para el arte y la creación contemporánea. Desde Fomento Cultural creemos en la colaboración como una forma de acercar el patrimonio artístico a las personas, generar nuevos diálogos y acompañar el talento de quienes están construyendo la escena cultural de nuestro país”.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Guanajuato destacó que “desde el Gobierno estatal se impulsa la participación cultural que reconoce a las personas como creadoras y como interlocutoras. Trabajar con instituciones como BBVA México permite darle continuidad a ese propósito”.

Terra Nova. Pintura de paisaje en la Colección BBVA reúne 23 obras de 18 artistas que muestran distintas aproximaciones al paisaje desarrolladas a lo largo del siglo XX en México. La selección incluye dibujo, pintura y obra gráfica, y propone descubrir en cada representación del paisaje un universo propio.

Entre los artistas representados se encuentran Carlos Orozco Romero, David Alfaro Siqueiros, Eduardo Tamariz, Gerardo Murillo (Dr. Atl), Guillermo Meza, Gunther Gerzso, Joy Laville, Leonora Carrington, Luis López Loza, Luis Nishizawa, Manuela Generali, Marysole Wörner Baz, Miguel Alamilla, Miguel Castro Leñero, Pedro Friedeberg y Rodolfo Nieto. De manera especial, destaca la obra del maestro guanajuatense José Chávez Morado, originario de Silao, cuya presencia en la exposición establece un vínculo directo entre el acervo de la Colección de Arte de BBVA México y la identidad cultural del Gianajuato.

La segunda propuesta, Escenario Plegable: entre bípedos y cuadrúpedos, de la artista guanajuatense Cosa Rapozo, lleva la reflexión sobre el paisaje al espacio público. Realizada en colaboración con Salón ACME y bajo la curaduría de Zazil Barba y Sebastián Vizcaíno de la Peña, la instalación traslada la lógica de la maqueta y el diorama a una escala habitable, convirtiendo en una pieza de contemplación en una experiencia que puede ser recorrida por el público.

La presencia de Fomento Cultural BBVA México en el Festival Internacional Cervantino forma parte de la colaboración establecida entre BBVA México y la Secretaría de Cultura de Guanajuato para impulsar las artes visuales y la educación cultural en el estado.