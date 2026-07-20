Arte y visualidad en el México moderno, Munal Siglo XX

La Secretaría de Cultura de México, a través del Museo Nacional de Arte (Munal), presenta Arte y visualidad en el México moderno. Colección Munal Siglo XX, exposición que da nueva lectura a las obras del recinto y marca la reapertura de sus salas dedicadas al arte moderno, ubicadas en el primer piso, después de un profundo trabajo de renovación.

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, expresó que para la institución era muy importante “volver a mirar un periodo decisivo en nuestra historia artística marcada por el tránsito hacia el arte moderno, por formulaciones vanguardistas, por nuevas formas de enseñar y de representar al país para ese patrimonio siga vivo y accesible para todos”.

La exposición reúne más de 349 obras producidas entre 1890 y 1950, y explora las distintas manifestaciones artísticas que confluyeron en dicho periodo por artistas como Diego Rivera, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, Roberto Montenegro, Abraham Ángel, Dr. Atl y Lola Cueto.

A través de nueve ejes temáticos, la exposición reflexiona sobre las continuidades y rupturas heredadas del siglo XIX; el quiebre con la Academia y sus métodos de enseñanza; la importancia de la educación artística en la posrevolución; la presencia de las comunidades originarias en la cultura visual; la recuperación de las artes populares; el Estridentismo, las artes escénicas y el grupo Contemporáneos, así como las representaciones de las ciudades modernas, el paisaje y los desencantos de la modernidad que llevaron a diversos artistas a explorar nuevos territorios creativos.