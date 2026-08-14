Roberto Montenegro: El arte que desafía la norma

El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma, una de las revisiones más profundas del legado de un creador que transformó la identidad visual de México. Lejos de las miradas restrictivas, esta muestra se convierte en un espacio de encuentro público que permite democratizar el acceso a piezas fundamentales de la historia del arte nacional, y reúne un conjunto de obras excepcional que invita a entablar un diálogo directamente con la sociedad.

Bajo la premisa de que el patrimonio cultural cobra su verdadero sentido cuando es compartido y estudiado de manera abierta, la exposición articula un recorrido integral por las distintas facetas del artista. El conjunto de piezas permite trazar las líneas de su evolución estética y transforma el espacio museístico en un centro activo de reflexión sobre la modernidad mexicana.

Dentro de este diálogo visual, una de las aportaciones que complementa la narrativa de la muestra es el óleo sobre madera: La industria, el comercio y el trabajo, tríptico resguardado por la Colección de Arte de BBVA México. La presencia de esta obra dentro del máximo recinto cultural del país representa una oportunidad para sumar matices al recorrido, poniendo al alcance de miles de visitantes una creación que encierra la dimensión simbólica y social de un país en plena transformación.

En este óleo, Roberto Montenegro expone de manera alegórica y magistral las fuerzas productivas que impulsaron el desarrollo y la modernidad mexicana durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la pieza trasciende la lectura económica: es un espejo del esfuerzo colectivo, un testimonio de identidad y una ventana histórica que permite a las nuevas generaciones comprender cómo se construyó el México contemporáneo a través del trabajo y la integración social.

Nacido en Guadalajara y reconocido con el Premio Nacional de Artes en 1967, Montenegro fue un visionario que expandió los límites estéticos y temáticos del movimiento muralista. Su trayectoria, profundamente ligada al impulso educativo de José Vasconcelos, destacó por una versatilidad única capaz de entrelazar las vanguardias internacionales como el art decó con el rescate y el enaltecimiento institucional del arte popular mexicano.

Bajo la curaduría de Daniel Garza Usabiaga, la exposición articula un viaje visual de más de 90 piezas, en su mayoría de la autoría de Montenegro. Y estará abierta al público en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 6 de septiembre de 2026, acompañada de un extenso programa de actividades lúdicas y recorridos mediados.